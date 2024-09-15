『先義後利の経営渋沢栄一が求めた経済士道』 田中 一弘著 有斐閣 定価3300円（税込） 7月の新紙幣発行から2カ月。改めて考える、日本の資本主義の父・渋沢栄一が求めた経済士道とは？ 『表明保証保険の実務M & Aにおける新しいリスクマネジメント手法［第2版］』 稲田 行祐・高 賢一・梶原 俊史共著 金融財政事情研究会 定価3850円（税込） M＆Aにおける適切なリスクマネジメントの実現へ