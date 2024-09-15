スイス・ジュネーブでＧ７７設立６０周年の祝賀イベント13日、G77設立60周年祝賀イベントで発言する陳旭大使（手前左）。（ジュネーブ＝新華社記者/連漪）【新華社ジュネーブ9月15日】スイス・ジュネーブの国連欧州本部で13日、途上国で構成する77カ国グループ（G77）の設立60周年祝賀イベントが開かれた。国連貿易開発会議（UNCTAD）のグリンスパン事務局長、世界貿易機関（WTO）の張向晨（ちょう・こうしん）事務局次長