ドジャース大谷翔平選手の1週間を振り返ります。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で優勝を飾った日本人選手4人が同時先発出場するという豪華競演が実現しました。こうしたなか、ロバーツ監督は大谷選手の投手復帰の可能性に言及しました。【画像】WBC優勝メンバーがドジャー・スタジアムに集結！「悪魔のスプリット」山本奪三振ショー■大谷特大アーチ歴史的看板を直撃！ 9日に行われたガーディアンズ戦の4回裏、大谷