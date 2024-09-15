中国・重慶市で、バスの中で高齢男性が複数人の乗客に袋だたきにされる様子がカメラに捉えられた。男性は親子に席を譲ってもらえず手をあげ、それを見ていた他の乗客が男性に詰め寄ったという。「恥知らず！」「うるさい！」座席めぐりトラブル「この恥知らず！手を出したのか?」「うるさい！手を離せ！」バスの中で乗客たちに殴られる高齢男性。別の乗客が「警察を呼ぼう！」と声をかけるも、高齢男性は「わしはビビってないぞ！