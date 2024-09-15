フリーアナウンサーの田中みな実が、14日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。MCを務める加藤浩次が、デビュー当時の“ぶりっ子キャラ”への本音をぶちまけた。【予告動画】加藤浩次“ぶりっ子”時代の田中みな実に本音さく裂番組では、TBS入社当時の映像を公開。VTR後、加藤が「昔、バラエティー一緒にやっていた。今は、あの時の田中みな実さんと全然違う。あの時は『あ〜加藤さ〜