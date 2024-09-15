秋篠宮妃・紀子さまが珠洲市の医療支援施設を訪れ結核予防の検診を行う会場設営の様子を視察されました。結核や生活習慣病などの対策に取り組む結核予防会の総裁として30年に渡り活動を続けられている秋篠宮妃・紀子さま。15日、結核予防会石川支部が実施する検診の視察のため珠洲市を訪問されました。検診が行われる会場では珠洲市長ら関係者が出迎え、会場設営のための荷物を積んだ車が到着すると自ら椅子を運ぶなどのお手伝いを