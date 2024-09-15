能登半島地震の被災者に笑顔を届けようと中能登町で、プロレスのチャリティイベントが開かれました。このチャリティイベントは能登半島地震から復興に向けたプロジェクトの一環として開かれたものです・中能登町の特設リングにはアントニオ小猪木さんなど14人のプロレスラーが登場。アントニオ小猪木さん「震災に負けないくらいのパワーをもって応援お願いいたします ありがとうございますダー！」また女子プロ