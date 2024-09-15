レアル・マドリード戦海外サッカー、スペイン1部ラ・リーガのレアル・ソシエダは現地14日、本拠地でレアル・マドリードに0-2で敗れた。先発した日本代表MF久保建英が、レアルFWキリアン・エムバペを余裕でかわしファウルをもらうシーンに、日本のファンから「ドヤ顔最高だw」と驚きの声が上げられている。後半4分、右サイドでボールを受けた久保は追ってくるエムバペの逆を突いて左足で切り返し。ボールをキープするもエムバペ
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