メ～テレ（名古屋テレビ） 現在もロシアの侵攻が続くウクライナの子どもたちが描いた絵画展が名古屋で開かれています。 絵画展は、ＮＰＯ法人「チェルノブイリ救援・中部」が企画しました。 去年9月から今年春ごろにかけて、ウクライナのキーウやジトーミルに住む3歳から18歳の子どもたちが描いた絵画、137点を展示しています。 ミサイルなどの兵器が街に降り注ぐ様子や、家が破壊された様子を描いた作