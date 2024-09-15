イ・スヒョクがJTBCの新アイドルオーディション番組「PROJECT 7」でMCとして活躍する。所属事務所のYG ENTERTAINMENTは本日（15日）、OSENに対し「イ・スヒョクがオーディション番組『PROJECT 7』のMCを務める」と明かした。10月18日午後8時50分に放送がスタートするJTBC「PROJECT 7」は、視聴者が投票だけで参加する観察者の立場から抜け出し、最初の投票からラウンド別に参加者を選び、新しいチームを構成する過程を通じて、自身