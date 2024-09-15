米ワシントンＤＣにある在米大韓帝国公使館が米国の国家史跡に公式登録された。大韓帝国の自主外交努力の象徴が米国でその歴史的価値を認められたのだ。韓国国家遺産庁と国外所在文化遺産財団は１１日、米国政府から「旧大韓帝国公使館（ＯｌｄＫｏｒｅａｎＬｅｇａｔｉｏｎ）が米国連邦国家史跡（ＮＲＨＰ）に登録されたことを確認したと明らかにした。米国内の韓国関連建物が連邦政府の国家史跡になったのは今回が初めてだ。