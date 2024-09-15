◇東京六大学野球秋季リーグ戦第1週第2日立大―慶大（2024年9月15日神宮）東京六大学野球の第1週第2日が行われ、立大の小林隼翔内野手（1年）は「2番・遊撃」で今季初スタメン出場し、6回に左越えのソロを放った。1925年に開幕した日本最古の大学野球である東京六大学野球リーグ戦で記念すべき通算「4000号」のアーチとなった。小林は昨夏に初の世界一となったU18W杯を戦った高校日本代表の主将を務め、「大学でも代