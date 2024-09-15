【AFP＝時事】24-25スペイン1部リーグは14日、第5節の試合が行われ、レアル・マドリード（Real Madrid）はビニシウス・ジュニオール（Vinicius Junior）とキリアン・エムバペ（Kylian Mbappe）がPKを決め、レアル・ソシエダ（Real Sociedad）に2-0で勝利した。両チームのゴール前を行き交う展開となった試合は、ソシエダが枠に3度シュートを阻まれた後、レアルが後半にPK2発を決めて勝ち点3を獲得した。レアルを率いるカルロ・