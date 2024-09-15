北アルプスの雲ノ平山荘付近の登山道で14日、入善町の69歳の女性が倒れて死亡しました。死因は病死とみられています。死亡したのは、入善町青島の無職大角友子さん（69）です。警察によりますと、大角さんは14日午前10時半ごろに北アルプスの雲ノ平山荘を出発し、まもなく標高2550メートル付近の登山道で前のめりに倒れました。同行者が山小屋を通じて救助要請し、大角さんは病院へ運ばれましたが死亡が確認されました。死