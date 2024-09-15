南砺市城端に秋の訪れを告げる城端むぎや祭が、15日行われています。このうち「じょうはな座」では「麦屋節コンクール全国大会」が開かれ、ジュニアの部と一般の部合わせて69人が出場しています。今年は能登半島地震の影響で石川県からの出場者が減って、全体では去年より10人ほど少ないということです。歌い手たちは、三味線や胡弓、太鼓が奏でる旋律に合わせて歌声を披露し、大きな拍手を受けていました。15日午後には、む