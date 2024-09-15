人気ロッカーのダイアモンド☆ユカイさん（62）、俳優の小林優仁（まさひと）さん（13）が14日、「深谷市親善大使」に委嘱され、同市役所で小島進市長から委嘱状が手渡された。ユカイさんは11月9日に自身のプロデュースで開催される同市の音楽イベント「ネギロック」に向けて手がけた新曲「I♡（ラブ）ネギROCK」を披露するなど「深谷ラブ」を熱っぽく語った。埼玉・深谷が悲願の「A1」新札福岡市民が寄贈音楽活