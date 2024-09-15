エティハド航空は、アブダビとヨーロッパの主要都市間のダイヤを調整し、便数を増やす。アブダビとパリ、ミラノ、ローマ、マンチェスター、フランクフルト、ミュンヘン、チューリッヒ、バルセロナ、マドリードを結ぶ路線では1日2往復を運航する。また、ダブリンとシドニーへ週10往復、カサブランカとバリへ1日1往復、マラガとコペンハーゲンに週5往復を運航する。朝と夕方に発着する便や、午後2時台にアブダビを出発する便を増やす