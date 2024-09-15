エールディヴィジ第5節が15日に行われ、NECとPSVが対戦した。NECでは日本代表FW小川航基とMF佐野航大が先発出場。先日に労働許可証を取得したFW塩貝健人はベンチスタートとなった。9分、スルーパスに抜け出したフース・ティルをペナルティエリア中央で後ろから倒し、佐野がレッドカードで退場。この場面で与えたPKをルーク・デ・ヨングに決められ、数的不利のNECは1点ビハインドとなる。そして、小川は戦術的な理由により、1