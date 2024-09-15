1歳の息子・小麦くんの子育てに奮闘中の麦(@mugichopoko)さん。夏の暑さにやられ、抱っこひもでの散歩に限界を感じプールを購入しました。小麦くんのためにと一生懸命プールへ空気を入れる麦さんですが、頑張れど頑張れど一向にふくらまないようす。なぜ進行しないのか、不思議に思いよく見てみると…？ ©︎麦 ©︎麦 ©︎麦 ©︎麦