◇メジャーリーグ・サッカーマイアミ3―0フィラデルフィア・ユニオン（2024年9月14日米国・フロリダ州フォートローダーデール）マイアミのFWメッシがホームで行われたフィラデルフィア・ユニオンとの復帰戦で2得点1アシストと活躍して3―0の勝利に貢献した。アルゼンチン代表で出場した7月14日の南米選手権決勝コロンビア戦で右足首を痛めて以来、離脱が続いていたエースはリーグ戦で6月1日のセントルイス戦以来となる出