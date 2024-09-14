が大ヒット上映中だ。驚異の宇宙生物ゼノモーフを、CGに頼らずアニマトロニクスによる特撮で蘇らせた本作は、限りなくリアルな恐怖を体験することができる。実はこの表現にあたって、日本の文楽という技術が部分的に用いられているのだ。 ゼノモーフは宇宙で最も完璧な生命体であり、究極の兵器でもある。強酸性の血液を有し、食物を必要とせず、どんな環境下でも生き残ることができる。骸骨のようなヒト型の形状に、