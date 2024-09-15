【モデルプレス＝2024/09/15】timeleszの菊池風磨が、14日放送のラジオ番組『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』（ニッポン放送／毎週土曜よる23時30分〜）にゲスト出演。Netflixで配信中のtimeleszの新メンバー募集オーディション「timelesz project -AUDITION-」の経緯や思いを語った。【写真】菊池風磨「めちゃくちゃ可愛い」と絶賛する女優◆菊池風磨「timelesz project -AUDITION-」企画の経緯明かすこの日