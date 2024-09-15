場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)の娘を持つまりまり(@marimari_ot)さん。家族の都合でドイツに引っ越し、日本人学校に通うことになった小学校1年生の娘ですが、学校帰りにいつも慌ててトイレに駆け込みます。ある日まりまりさんは、娘の学校生活のあることに気づくのですが…。『場面緘黙次女ちゃんと学校のトイレのお話』第1話をごらんください。 ©marimari_ot ©marimari_ot ©marimari_