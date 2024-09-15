嵐が、２５周年特設サイト「ＭＹＢＥＳＴＡＲＡＳＨＩ」を開設することが１５日、分かった。公式サイトなどで発表された。特設サイト内では、デビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」からこれまでリリースされた計４２３曲の中から、自由なテーマで「ＢＥＳＴ５」を選曲する企画が実施される。その他にも、ファンクラブ会員限定のライブ上映イベント「ＡＲＡＳＨＩＦＩＬＭＣＯＮＣＥＲＴＴＯＵＲ２０２４―２０２５」を