サザンオールスターズ サザンオールスターズが、9月9日に配信リリースした「ジャンヌ・ダルクによろしく」のミュージックビデオを公開した。また、9月23日に出演予定の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に向けて、公式の予習プレイリストを公開。【動画】公開されたサザンオールスターズ - ジャンヌ・ダルクによろしく [Official Music Video]9年ぶり16枚目のオリジナル・アルバムの制作発表、先日