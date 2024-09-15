◆東京六大学秋季リーグ戦第１週第２日▽立大―慶大（１５日・神宮）慶大の清原正吾一塁手（４年＝慶応）が今秋リーグ戦の２試合目で初安打を放った。４回先頭、立大・大越怜（３年）から中前にヒット。続く渡辺憩捕手（１年＝慶応）の中前安打で三塁に進み、真田壮之（そうじ）外野手（３年＝慶応）の右前適時打で先制のホームイン。ガッツポーズで喜びを表した。清原は１４日の初戦では５打数無安打。「４番としての仕事がで