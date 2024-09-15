このお話は著者・神谷もちさんの友人・ゆうみさんのエピソードを元にしています。26歳のとき、年収3000万円の社長と結婚。その後、娘・愛理ちゃんを出産し幸せな家庭を手に入れたと思っていました。ところが、わが子の容姿が良くないと感じ、悲観的になってしまった主人公。毎日容姿のことで悩み続けた結果、つい夫の前で爆発してしまい…。『私の娘は可愛くない』をダイジェスト版でごらんください。 ©神谷もち