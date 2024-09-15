ニッポンの「リアルなご飯」にスポットをあて、「あなたのご飯見せて下さい」を合言葉にリポーターが全国を旅する「昼めし旅〜あなたのご飯見せてください！〜」（毎週月曜〜金曜 昼12時）。その土地ならではのお昼ご飯や人気店、魅力的なご飯を紹介します。9月2日（月）の放送は、東京都八王子市と茨城県かすみがうら市でご飯調査！【動画】「冬瓜スープカレー」＆「ナスとピーマンの味噌炒め」＆「夏野菜パスタ」の作り方八王子