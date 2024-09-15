交通事故防止コンサルタント上西一美さんが自身のYouTubeチャンネルを更新しました。今回の動画では「あなたもやるかも!?アクセルとブレーキの踏み間違いドライブレコーダー事故の瞬間から学ぶ」と題し、交通事故防止について熱く語りました。 本日の動画では、アクセルとブレーキの踏み間違い事故のリスクについて語り、「マスコミの報道が高齢者の事故として取り上げることが多いが、実際には若