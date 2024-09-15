ラブカーズTVで自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏が、最新の動画でランボルギーニの新型レヴエルトを公道で初試乗しました。この動画の中で、河口氏は幅広い視点からこのスーパースポーツカーの走行性能について語り、大変注目を集めています。 動画内では、まず21インチフロントタイヤと22インチリアタイヤの仕様や、1015馬力を発生させる6.5リッターV12エンジンの詳細につ