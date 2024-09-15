能登半島地震の被災者に笑顔を届けようと、石川県中能登町で14日、プロレスのチャリティーイベントが開かれました。このチャリティーイベントは、能登半島地震から復興に向けたプロジェクトの一環として開かれたものです。中能登町の特設リングにはアントニオ小猪木さんなど14人のプロレスラーが登場。アントニオ小猪木さん「震災に負けないくらいのパワーを持って、応援お願いいたします。ダーッ！」また、女子プロレスラーのジャ