台風11号から変わった低気圧の影響で、ミャンマーでは洪水などが発生し、これまでに160人が死亡しました。ミャンマーでは、首都ネピドーのほか、中部マンダレーや北東部シャン州などが大雨に見舞われました。各地で土砂崩れや洪水が発生し、アメリカ政府系のメディア「ラジオ・フリー・アジア」は、これまでに少なくとも160人が死亡したと報じています。また、大勢の行方が分からなくなっています。ミャンマー国軍により