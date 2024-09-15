強い台風13号が直撃した鹿児島県の奄美地方では、現在も停電が続くなど被害が出ています。奄美市では建物の窓ガラスが路上に散乱するなど複数の被害が出ています。15日午前11時半現在、奄美地方ではおよそ7000戸で停電が続いています。奄美大島南部の瀬戸内町では、沖合でいかりを下ろして避難していた沖縄の土砂運搬船が暴風で流され、浅瀬に乗り上げました。乗組員6人は無事で、海上保安部は船が流された状況や距離な