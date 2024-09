歌手の浜崎あゆみ(福岡県出身)が、自身のインスタグラムを更新。その意味深な投稿に対し、さまざまなコメントが飛び交っている。「I do what I have to do with loved ones.」(愛する人たちとやるべきことをします)とだけ綴った浜崎は、自身の歌う姿や、目を閉じて何かを思うような姿を写した顔アップ写真を投稿。11日に予定されていた、開催中のツアー「TA LIMITED 〜Thank U tour〜 2024」の福岡公演2日目が、機材トラブル