２年前に始まった阪神高速１４号松原線の橋の架け替え工事。９月１５日未明、新しい橋げたが架設され、橋がつながりました。阪神高速１４号松原線では、２０２２年６月から一部区間を通行止めにして、喜連瓜破付近の橋の架け替え工事を行っています。すでに古い橋は撤去されていて、１４日、多くの人が見守る中、新しい橋げたを架ける作業が行われました。長さ３９ｍ・重さ３３０ｔの橋げたが高速道路下の交差点に運び出され