ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、９月１５日に秩父宮ラグビー場で行われる「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２４」準決勝・サモア代表戦に臨む日本代表メンバー２３人を発表しました。カナダ、アメリカに連勝してプールＢの１位で準決勝進出を決めたエディーＪＡＰＡＮ。エディー・ジョーンズＨＣが「次の試合は、苦しい場面、うまくいかない場面が必ず訪れる。その時にチーム全員がま