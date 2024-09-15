ロシアによるウクライナ侵攻で重いケガをした人々に、日本から車椅子を送る活動が行われています。ただ、戦争の長期化で活動の継続を危ぶむ声が上がっています。今週、在日ウクライナ大使館を訪ねたのは――。スイマルク代表・谷口博さん「車椅子の目録を渡しにいきたいと」京都のボランティア団体の代表、谷口博さん。ウクライナ独立33周年を記念し、今回新品の車椅子33台を寄付しました。在日ウクライナ大使館インナ・イリナ三