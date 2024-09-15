歌手で女優の小柳ルミ子（72）が14日、自身のインスタグラムを更新。同郷・福岡出身の人気アイドルとの肩組みツーショットを公開した。「モー娘。の生田衣梨奈ちゃんえりちゃんとお食事に行って来ました」とつづり、生田とのツーショットをアップ。「私の友人から『ルミ子さんに是非会って頂きたいです同じ福岡出身ですし』と熱望され麻布台ヒルズの『希須林』へ」と友人の紹介で会ったことを明かした。「歌って踊る大