【AFP＝時事】中国東部の江蘇（Jiangsu）州海安（Haian）にある工場で鋼管の生産ラインで働く従業員。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・動画：ロンドンで大規模な下水道改善工事 テムズ川再生へ・トンネル崩落で40人閉じ込め、タイ洞窟事故の専門企業に助言求める 印・韓国バッテリー工場火災、死者23人に