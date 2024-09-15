１５日放送のＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」では、過去最多となる９人が立候補している自民党総裁選について特集した。番組では「政治と金」の問題が問われている中、石破茂、河野太郎、林芳正、小林鷹之の４氏が２０人の推薦人の中に“裏金議員”が全くいない一方で、高市早苗氏の１３人を筆頭に、加藤勝信氏が４人、茂木敏充氏が２人、小泉進次郎氏、上川陽子氏がそれぞれ１人、名を連ねていることを紹介した。爆笑問題の