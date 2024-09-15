Mrs. GREEN APPLEが映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」の初日公開記念舞台挨拶に登壇し、メンバーの大森元貴（28）の誕生日をサプライズで祝った。この記事の写真を見る昨年12月から今年3月まで行われたバンド初の音楽劇となったライブツアーを映画化。映画用に撮影されたシーンも加えられた。公開初日となった13日、都内の劇場にメンバー3人が登場。翌14日が誕生日の大森をサプライズで祝った。映画やツアー