自民党総裁選に立候補した9候補は15日朝、フジテレビの「日曜報道 THE PRIME」に出演し、安全保障問題や、拉致問題について討論を行いました。9候補は、台湾海峡で中国が武力を行使する、いわゆる「台湾有事」での日本人保護について議論を行い、救出活動の合意を得る相手や対応について訴えました。小泉進次郎元環境相：（台湾有事を）起こさないための、あらゆる努力が必要だと思います。この万が一の事態に何ができるかというこ