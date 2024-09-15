文化放送の『ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば』（毎週日曜日 午前10時00分～正午放送）では、9月29日（日）の放送回に、藤ヶ谷太輔（Kis-My-Ft2）が生出演することが決定した。 当番組は、ますだおかだ・岡田圭右とアンタッチャブル・柴田英嗣がパーソナリティを務め、世の中にまん延しているぼんやりした不安を解消していく超絶ポジティブバラエティ。9月29日（日）の放送には、藤ヶ谷太