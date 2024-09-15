【モデルプレス＝2024/09/15】タレントの小倉優子が14日、自身のオフィシャルブログを更新。息子たちが自宅で粘土を楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】小倉優子、自宅の広々リビングで遊ぶ息子たちの様子◆小倉優子、自宅で遊ぶ息子たちの写真公開この日、小倉は「今日は次男と三男が久しぶりに粘土で遊びました」「凄く楽しそうな二人」とつづり、リビングのテーブルで仲良く遊ぶ息子たちの様子を公開。「粘土の道具