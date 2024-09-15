14日午後、東伊豆町の稲取漁港で、旅行に来ていた60代の男性が行方不明となり、現在も捜索活動が続いています。下田海上保安部などによりますと、14日午後6時前、東伊豆町稲取の稲取漁港で、「夫が、『海に行ってくる』と言って出かけたまま車に帰ってこない」と、妻が役場の職員に相談し、職員が警察に通報しました。行方不明になっているのは、神奈川県横浜市に住む60代の男性です。男性は、妻と旅行で稲取漁港に車で一緒に訪れ