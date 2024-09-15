タレントの三田寛子が14日、自身のインスタグラムを更新し、プロ野球・読売ジャイアンツで活躍した“ウルフ”こと高橋由伸と、その妻でかつて日本テレビアナウンサーだった小野寺麻衣さんとの3ショットを公開している。【写真】ガリットチュウ福島、高橋由伸や大谷翔平“プロ野球選手” ものまねを披露三田は「いっつも一番に応援に行きまーすと奥様の麻衣ちゃんがご連絡を下さり〓橋由伸さんご夫妻そろって第二回神谷町小歌