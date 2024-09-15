女優の星野真里が15日に自身のインスタグラムを更新し、小学3年生の9歳長女が、国の指定難病「先天性ミオパチー」との診断を受けていることを公表した。【写真】娘の難病を公評した星野真里、家族水入らずの3ショット毎回短歌を添えて投稿する星野。今回は「目の前にあるのがただの線ならば踏めばいいだけ越えればいいだけ」と一句詠み、家族3ショットを掲載している。そんな星野は「9年ほど前に生まれてきてくれた娘のおか