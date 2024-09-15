◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック最終日（１５日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６５６０ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終えた。山下美夢有（みゆう）が通算１４アンダーで１打差の単独首位でバックナインに突入した。５つ伸ばした岩井明愛（あきえ）が１３アンダーの２位で追う。小祝さくら、菅楓華がともに１０アンダーの３位で続く。天本ハルカが９アンダーの５位。上田桃子、ささきしょ