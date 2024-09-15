スケートボード、ストリート種目の世界選手権は１４日、ローマで決勝が行われ、男子は佐々木音憧が合計２７６．６４点で初優勝した。昨年大会の白井空良（ムラサキスポーツ）に続き、日本勢の連覇。パリ五輪金メダルの堀米雄斗（三井住友ＤＳアセットマネジメント）は出場していない。女子の日本勢は、東京五輪女王の西矢椛（サンリオ）が合計２６９．１４点で２位に入り、伊藤美優が３位。パリ五輪金の吉沢恋（ＡＣＴＳＢ