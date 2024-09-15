◇ナ・リーグドジャース1−10ブレーブス（2024年9月14日アトランタ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が14日（日本時間15日）、敵地でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球を選んだが、第2、3打席は凡退に終わった。6回を終えて1―10と敗色濃厚となったドジャースは7回からミゲル・ロハス内野手を登板させ、DHを解除したため大谷は2打数無安打1四球で退いた。試合は1―10で敗れ、2連敗を喫した。ドジャ